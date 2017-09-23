Konya’da Çatı Yangını

Konya'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konya'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Akif Ağa Sokak'ta bulunan Ekentok Apartmanının çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatısından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve polisi durumu bildirdi. Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın mahalline gelen polis ekipleri çevrede tedbir alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yoğun şekilde duman yükselen çatıdaki yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangının kesin çıkış sebebi henüz tespit edilemezken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.