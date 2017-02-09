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Konya’da Fetö-pdy Soruşturmasında Son Durum

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Konya’da Fetö-pdy Soruşturmasında Son Durum
Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bugüne kadar 2 bin 313 kişi devlet memurluğundan çıkarılırken,...

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bugüne kadar 2 bin 313 kişi devlet memurluğundan çıkarılırken, bin 650 kişi tutuklandı ve bin 46 kişinin de görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Konya Valisi Yakup Canbolat yaptığı yazılı açıklamada, Konya'da FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle yasal işlem yapılan kişi sayısını açıkladı. Yapılan açıklamada, "09 Şubat 2017 tarihi itibariyle; 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile ilgili olarak; görevden uzaklaştırılan kişi sayısı bin 46, tutuklanan kişi sayısı bin 650, devlet memurluğundan çıkarılan kişi sayısı 2 bin 313'tür. İlgililer hakkında yasal işlemlere hassasiyetle devam edilmektedir" denildi.

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