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Konya’da Fırıncıların Hukuk Zaferi

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Konya’da Fırıncıların Hukuk Zaferi
Konya Fırıncılar Odasının yaptığı başvuru neticesinde Konya Ticaret Mahkemesi, işletmelerin ilgili belediyelerden aldıkları, "unlu mamuller" ruhsatı...

Konya Fırıncılar Odasının yaptığı başvuru neticesinde Konya Ticaret Mahkemesi, işletmelerin ilgili belediyelerden aldıkları, "unlu mamuller" ruhsatı ile ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi yapılması faaliyetinin haksız olduğuna, bu sebeple haksız rekabet oluşturacağına karar verdi.

Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honça konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu karar ile temsil etmekte oldukları fırıncıların uzun zamandır en büyük sıkıntılarından birisi olan unlu mamuller işletmelerinin, haksız ve düzenlemelere aykırı olarak ekmek ve ekmek çeşitlerini üretmeleri ortadan kaldırmak için çok önemli ve büyük bir adım atıldığını söyledi. Honca, "Ekmek fırını açmak için, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte şartlar açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, bu karar ile söz konusu şartları taşımayan kişi ve işletmelerin, toplumumuzun temel besin maddelerinden birisi olan ekmeğin standartlarının düşürülmesinin de önüne geçilmiş olduğu gibi ekmek israfının da azaltılmasına vesile olacaktır" dedi.

"Emsal bir karar alındı"

Konya Fırıncılar Odası Avukatı Kazım İlker Özkan ise, kararın emsal bir nitelikle olduğunu söyledi.

Özkan şöyle konuştu; "İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinde "Ekmek fırınlarının bu amaca tahsisli ayrık nizamda müstakil binalarda açılmış olması" şartı bulunmasına rağmen, Türkiye çapında bu düzenlemeye aykırı olarak, belediyelerden unlu mamul ruhsatı almış, faaliyet konularına aykırı olarak ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi yapmakta olan işletmeler, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Tebliği'nde belirtilen standartların düşmesine, bunun yanında piyasada haksız rekabete yol açmaktaydılar. Yasal düzenlemelerde belirtilen şartları taşımayan işletmelerin, faaliyetlerinin Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine göre haksız rekabet oluşturduğu zaten aşikardı, Mahkemeye bu yönde yapmış olduğumuz başvuru neticesinde de mahkeme taleplerimizi ve iddialarımızı haklı görmüş ve işletmenin faaliyetinin haksız rekabet oluşturduğuna, dolayısıyla ekmek ve ekmek çeşitlerinin üretimi faaliyetinin durdurulmasına karar vermiştir. Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan düzenlemelere göre haksız rekabet eylemlerinin durdurulması, bu eylemlerden kaynaklı olarak zarar görenlerin tazminat isteme hakkı olduğu gibi, haksız rekabet içerisinde bulunan kişiler hakkında da Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 2 yıla kadar hapis ya da adli para cezası verilmesi de söz konusu olabilmektedir. Mahkemece verilen bu karar tüm Türkiye çapında emsal bir karar olacaktır."

Konya’da Fırıncıların Hukuk Zaferi

Konya’da Fırıncıların Hukuk Zaferi

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