Konya’da Fuhuş Operasyonu: 10 Gözaltı

Konya'da yol kenarlarında fuhuş için pazarlık yapan 10 kadın suçüstü yakalandı.

Konya'da yol kenarlarında fuhuş için pazarlık yapan 10 kadın suçüstü yakalandı. Kadınların gelen müşterilerin görünüşüne göre fiyat uyguladıklarını öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesi Piri Esad Caddesi ve Meram ilçesi Furkan Dede Caddesi üzerinde, kadınların gece caddelere çıkıp, yol kenarlarında sürücülerle para karşılığı birlikte olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki takibin ardından harekete geçen polis her iki cadde üzerine çıkan 10 kadını yakalayarak gözaltına aldı. Madde bağımlısı kadınların uyuşturucu parası için fuhuş yaptıklarını söyledikleri iddia edildi. Kadınların müşterilerinin kılık kıyafetine göre 50 ila 100 TL arasında para talep ettikleri belirlendi.

Polisteki işlemlerinin ardından Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesilen kadınları serbest bırakıldı.