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Konya’da Gece Yarısı İpone X Yoğunluğu

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Konya’da Gece Yarısı İpone X Yoğunluğu
Türkiye'de ilk kez bu gece yarısı satışa sunulan Apple'ın yeni ürünü iPhone X model akıllı cep telefonu sahibi olmak isteyenler Konya'daki satış mağazasında...

Türkiye'de ilk kez bu gece yarısı satışa sunulan Apple'ın yeni ürünü iPhone X model akıllı cep telefonu sahibi olmak isteyenler Konya'daki satış mağazasında yoğunluğa neden oldu.

Apple'ın yeni ürünü iPhone X model akıllı cep telefonu Türkiye'de gece yarısı satışa sunuldu. Konya'da yeni telefonun sahibi olmak isteyenler yetkili satış mağazasının önünde sıraya girdi. Gece yarısı kapılar açılarak müşteriler içeri alındı. Yeni ürünü inceleyenler 6 bin 99 lira ile 7 bin TL arasında satılan akıllı telefonlardan satın aldı. Yeni telefonlardan alan kullanıcılar ürünün şık tasarımıyla dikkat çektiğini söyledi.

Türkiye genelinde ilk satışlardan birisinin de Konya'da gerçekleşeceğini belirten firma koordinatörü Fatih Erol, yeni ürüne gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Erol, "İki çeşit ürün var. Fiyatları 64 GB olan 6 bin 99 lira, 256 GB ise 6 bin 899 lira. Şuanda lansmanımız gayet heyecanlı geçiyor. Önceki cihazlara göre teknolojisi daha gelişmiş bir cihaz, kullanıcılar bunun farkındalar ve bugün uzun kuyruklar oluşturdular. Buda bizi gayet memnun etti" dedi.

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