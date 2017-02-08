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Konya’da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Konya’da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
Konya'da daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Konya'da daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Yaralıya müdahaleye giden ambulans şoförü de, olayda yaralanan kişinin yakınları tarafından darp edildi.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Abdülaziz Mahallesi İshakiye Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında sokak ortasında kavga çıktı. Av tüfeği ve tabancanın kullanıldığı kavgada, Arif Renklitan (36) karnından Cihan S. de sol bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın hemen ardından şüpheliler kaçmaya çalışırken, Muhacir Pazarı Balık Hali önünde yaralılara müdahaleye giden ambulansın önünü yaralı yakınları tarafından kesildi. Yaralı yakınları, ambulans şoförü G.Y.'yi (41) araçtan indirerek darp etti. Olayda yaralanan Cihan S., darp edilen G.Y.,'nin kullandığı ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine sevk edilen ikinci ambulanstaki sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde karnından vurulan Arif Renklitan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Darp edilen ambulans şoförü G.Y., yaralıyı hastaneye bıraktıktan sonra polis merkezine giderek kendisini darp edenlerden şikayetçi oldu.

Polisin yaptığı incelemede, olay yerinde hayatını kaybeden Arif Renklitan'ın cesedinin yanında bir tabanca ile çok sayıda mermi bulundu. Arif Renklitan'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kısa süreli çalışmasının ardından olaya karıştığı belirlenen şüphelilerden Eyüp T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya’da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya’da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya’da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya’da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

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