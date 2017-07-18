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Konya’da İlçelere Modern Otobüs Durakları Yapılıyor

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Konya’da İlçelere Modern Otobüs Durakları Yapılıyor
Yeni Büyükşehir Yasası ile 31 ilçeye birden hizmet götüren Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezleri ve bağlı mahallelerdeki otobüs duraklarını...

Yeni Büyükşehir Yasası ile 31 ilçeye birden hizmet götüren Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezleri ve bağlı mahallelerdeki otobüs duraklarını modern hale getiriyor, ihtiyaç olan noktalara yeni otobüs durakları yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezlerinde ve Yeni Büyükşehir Yasası ile yeni bağlanan mahallelerde otobüs duraklarını yenilemeye başladı. Yeni Büyükşehir Yasası ile 31 ilçeye birden hizmet götüren Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezlerinde prestij caddelerde ve yeni bağlanan mahallelerde Konya merkezdeki durak standardı ile güvenilir ve konforlu ulaşım imkanı sağlamayı amaçlıyor. Çalışmalar kapsamında otobüs durağı olmayan mahallelere yeni duraklar yapılırken eski ve atıl durumda olan duraklar kaldırılarak yerlerine yeni tek tip modern cam duraklar kuruluyor. Mahallenin büyüklüğü ve ihtiyacı doğrultusunda belirlenen sayıda kurulan duraklar, mahalle sakinlerinin talepleri de dikkate alınarak otobüs güzergahlarına göre yerleştiriliyor. Akören ilçesinde tamamlanan, Kulu ilçesinde devam eden çalışmalar kısa sürede bütün ilçelerde gerçekleştirilecek. Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı bünyesinde ilçelerde 202 hatta 240 otobüs ile ulaşım hizmeti veriyor.

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