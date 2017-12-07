Konya’da Kudüs Protestosu

Konya'da toplanan kalabalık Kudüs için sloganlar atarak, İsrail ve Amerika'yı protesto etti.

Konya'da toplanan kalabalık Kudüs için sloganlar atarak, İsrail ve Amerika'yı protesto etti.

Amerika Birleşik Devleti Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının ardından Kayalı Park'ta toplanan kalabalık Kudüs için sloganlar attı. Toplanan kalabalık adına konuşan Sağlık-Sen Konya Şubesi Başkanı Zeynel Abidin Uysal, "Memur-Sen Konfederasyonu olarak 11 iş koluyla beraber burada bu eylemi gerçekleştirdik. Bundan sonra da sendikalar olarak eylemlerimiz devam edecek. Bunu biz günlük olarak yapmayı düşünüyoruz. Sendika binamızı özellikle bugünün anısına bunlarla süsleyeceğiz. Bu zulümde bitene kadar mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Konya Sağlık-Sen Şubesi olarak bu davanın takipçisiyiz. Ümmet ne zaman feraha erdi biz de bu protestoyu sonlandıracağız. O zamana kadar kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika demeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.