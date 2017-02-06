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Konya’da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 3 Yaralı

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Konya’da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 3 Yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir Konya Karayolunun 17. kilometresinde Sarıköy Mahallesi mevkiisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice K. yönetimindeki 35 S 8189 plakalı otomobil, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Hatice K. ile Gülşen K. ve Fadimana B. olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Konya’da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 3 Yaralı

Konya’da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 3 Yaralı

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