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Konya’da Otomobil Üst Geçitten Uçtu: 1 Yaralı

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Konya’da Otomobil Üst Geçitten Uçtu: 1 Yaralı
Konya'da kontrolden çıkarak başka bir otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki üst geçitten düşen otomobilde bulunan sürücü yaralandı.

Konya'da kontrolden çıkarak başka bir otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki üst geçitten düşen otomobilde bulunan sürücü yaralandı.

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Uluyayla Köprülü Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet A. yönetimindeki 34 JH 0528 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak Mustafa Y. idaresindeki 42 PE 612 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki üst geçitten aşağı düştü. Araçtan yaralı olarak kurtulan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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