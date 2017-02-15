Konya’da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 07.30'da merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tramvaydan indiği öğrenilen 29 yaşındaki Selime Kırcı, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Ertuğrul K. yönetimindeki 42 VL 919 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen Selime Kırcı'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Selime Kırcı, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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