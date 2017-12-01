Konya’da Seyir Halindeki Araç Yandı

Yangın, merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Sultan Veled Caddesi üzerinde meydana geldi.

Konya'da seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Sultan Veled Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf S.'nin kullandığı otomobilden seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü otomobilini park ederek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın anı çevreden geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.