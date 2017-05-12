Konya’da Tarım İşçilerini Taşıyan Traktör Kaza Yaptı: 12 Yaralı

Konya'da tarım işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır, 12 işçi yaralandı.

Konya'da tarım işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır, 12 işçi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde 20.30 sıralarında Konya merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tarlada çapa yapan işçilerin taşıyan Halil A. idaresindeki 42 EG 872 plakalı traktör iddiaya göre aşırı hızla viraja girmesi sonucu arkasında takılı olan römork devrildi. Devrilen römorkta bulunan 19 işçiden biri ağır 12'si yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine şehir merkezinden kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla kent merkezinde bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Traktör sürücüsü Halil A'yı gözaltına alındığı öğrenildi.