Konya’da “Taşların Dilinden Kudüs” Anlatıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Gençlik Vakfı ile birlikte düzenlediği Şehir Konferansları'nda Tarihçi Talha Uğurluel katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Gençlik Vakfı ile birlikte düzenlediği Şehir Konferansları'nda Tarihçi Talha Uğurluel katıldı.

Taşların Dilinden Kudüs'ü anlatan Uğurluel, "Herkesin gözü burada. Kudüs'e yılda 400 bin Rus turist gidiyor, Türkiye'den giden sayısı geçen sene 10 bini geçmedi. Bizim buralara rahat girebilen kişiler olarak sık sık gitmemiz gerekiyor" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Şehir Konferansları kapsamında düzenlenen Taşların Dilinden Kudüs programına Tarihçi Talha Uğurluel katıldı. Kudüs'ün tarihini ve dinler açısından önemini anlatan Uğurluel, Kudüs konusunda düne göre daha bilinçli olunduğunu belirterek, "Dün Kudüs'ün haritada yerini gösteremiyorduk, bugün çok daha bilinçli bir şekilde bölgedeki yapıları tek tek sayabiliyoruz" dedi.

Mescid-i Aksa'nın bulunduğu alanın yeryüzünün en muhteşem kampüsü olduğunu kaydeden Uğurluel, kampüsün bugün aslına uygun kullanılmadığını, insanın kahrolduğunu dile getirdi. "Biz sahip çıkmadığımız için, bir asırdır unuttuğumuz için Filistinliler boş kalan yerlere ev yaparak sahip çıkmaya çalışmışlar" diyen Talha Uğurluel, "Kudüs'e yılda 400 bin Rus turist gidiyor, Türkiye'den giden sayısı geçen sene 10 bini geçmedi. Herkesin gözü burada. Bizim buralara rahat girebilen kişiler olarak sık sık gitmemiz gerekiyor" diye konuştu.