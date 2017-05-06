Konya’da Trafik Kazası: 10 Yaralı

Konya'nın Yunak ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Konya'nın Yunak ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, Yunak-Akşehir Karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Ç. idaresindeki 47 NH 066 plakalı otomobil ile Oğuz U. idaresindeki 42 Y 3336 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savruldu. Kazada, her iki aracın sürücülerinin de aralarında bulunduğu toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından 8 yaralı Akşehir ve Konya'da çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.