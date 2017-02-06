  • BIST 88.188
  • Altın 144,956
  • Dolar 3,6832
  • Euro 3,9607
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 15 °C
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Konya’da Turizmde Mesleki Liderlik Çalıştayı Gerçekleştirildi

» »
Konya’da Turizmde Mesleki Liderlik Çalıştayı Gerçekleştirildi
Selçuk Üniversitesi öncülüğünde, "Turizmde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Mesleki Liderlik: İnovatif İstihdam Modeli" projesi kapsamında, Turizmde...

Selçuk Üniversitesi öncülüğünde, "Turizmde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Mesleki Liderlik: İnovatif İstihdam Modeli" projesi kapsamında, Turizmde Mesleki Liderlik Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda, üniversite eğitimi almış gençlerin istihdamının artırılması, okuldan iş hayatına geçişini kolaylaştırma ve turizm sektöründe karşılaşılan nitelikli iş gücü eksikliğinin mesleki liderlik çerçevesinde azaltıcı faaliyetleri değerlendirildi.

Selçuk Üniversitesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Otoritesi, Mevlana Kalkınma Ajansı, Meram Belediyesi, Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi ve çeşitli ortak ve iştirakçilerinin katkılarıyla hazırlanan ve Konya'da gerçekleştirilen çalıştaya akademisyen ve öğrenciler katıldı. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Akgemci, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, turizm sektörünün ülkelerin hem ekonomik, hem sosyal, hem de kültürel gelişmelerinde önemli bir kriter olarak değerlendirildiğini söyledi.

"Projemizin çıkış noktası: Ahilik kültürü"

Çalıştay Organizasyon Bilim Kurulu Başkanı ve Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Karaman, meslekte başarılı olmanın ana kuralının davranışlar olduğunu, davranışları düzgün olmayan birinin işini ne kadar başarılı yaparsa yapsın sektörde değer bulmadığını belirtti. Bu anlamda, "Turizmde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Mesleki Liderlik: İnovatif İstihdam Modeli" projesinin çıkış noktasının Ahilik kültürü olduğunu aktaran Doç. Dr. Karaman, projenin Türkiye'de ilk, alanında ise tek proje olduğunu dile getirdi. Doç. Dr. Karaman, projenin temelinde bilgi ve inovasyon teknolojileri, ahlaki değerler ve bunun inovatif olarak sektöre yansımasının ele alındığını kaydederek, "Projemizin genel hedeflerinden birincisi; üniversite düzeyinde eğitim almış gençlerin iş gücü piyasasındaki temel problemlerini azaltmak, iş gücü piyasasındaki arz ve talep dengesizliğini gidermektir. Böylece istihdamın artırılması sağlanarak okuldan iş hayatına geçişi kolaylaştırıp meslek bilincini geliştirmektir. Turizm piyasasında karşılaşılan nitelikli iş gücü eksikliğinin mesleki liderlik çerçevesinde azaltıcı faaliyetler ortaya koymaktır. Projemizin özel hedefleri ise turizm sektöründe okuldan iş hayatına geçişteki sorunları azaltmak, yetersiz olan ve iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri sunmak, üniversite-turizm sektörü arasındaki iş birliğini geliştirerek bilgi ve iletişim teknolojileri desteğinde istihdam olanaklarının ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Ayrıca inovatif bir istihdam modeli oluşturmaktır" diye konuştu.

Doç. Dr. Karaman, proje kapsamındaki hedef grubun öncelikli olarak üniversitelerin turizm bölümlerinden ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunu işsiz 50 gençten oluştuğunu sözlerine ekledi. Çalıştay kapsamındaki oturumlar, "Girişimcilik ve Turizm Sektörü", "Turizm Mezunu Öğrencilerin Turizm Sektörüne Adaptasyonu ve İstihdamı", "Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Turizmde Mesleki Liderliğe Etkisi" ve "Mesleki Liderlik Açısından Turizm Sektörü, Üniversitelerin Birlikte Çalışması ve Ortak Projelerin Geliştirilmesi" başlıklarında gerçekleştirildi.

Konya’da Turizmde Mesleki Liderlik Çalıştayı Gerçekleştirildi

Konya’da Turizmde Mesleki Liderlik Çalıştayı Gerçekleştirildi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 15 Günlük Yarıyıl Tatilinin Ardından İlk Ders Zili Çaldı06 Şubat 2017 Pazartesi 11:13
  • Vali Çelik, Sarısungur Mahallesi’ni Ziyaret Etti06 Şubat 2017 Pazartesi 11:13
  • Suriyeli Çocuklar Kepez’de Eğlendi06 Şubat 2017 Pazartesi 11:08
  • Elazığspor Altyapısını Güçlendiriyor06 Şubat 2017 Pazartesi 11:08
  • Iğdır’da ‘Grup A Streptokok Akut Farenjit Tanı Ve Tedavi’ Konulu Seminer06 Şubat 2017 Pazartesi 11:08
  • Tunceli Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor06 Şubat 2017 Pazartesi 11:08
  • Mıp Çocukları, İkinci Yıl Sonu Konserini Verdi06 Şubat 2017 Pazartesi 11:03
  • Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu 40 Kişi İle Doğa Yürüyüşü Yaptı06 Şubat 2017 Pazartesi 11:03
  • Kış Ortasında Sıcak Asfalt06 Şubat 2017 Pazartesi 11:03
  • Mersin’de Carettaların Yuvalama Alanı Temizlendi06 Şubat 2017 Pazartesi 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti