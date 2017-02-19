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Konya’da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Konya’da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.45'te Kulu-Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Ankara yönüne giden Kamuran A. (20) idaresindeki 42 GG 258 plakalı hafif ticari araç ile Hıdır A. (67) idaresindeki 71 ED 759 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar bu sırada yanlarından geçen Hogir A. idaresindeki 42 M 5725 plakalı otomobile çarptı. Hafif ticari araçla çarpışan otomobilin paramparça olduğu kazada sürücülerden Hıdır A. Kamuran A. ve yolculardan Ramazan D. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Konya'ya sevk edildi. Yaralılardan Hıdır A. ile Ramazan D.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Konya Ankara karayolu yaklaşık 45 dakika trafiğe kapandı. Karayolu, araçların bulundukları yerden kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açılabildi.

Konya’da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Konya’da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Konya’da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Konya’da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

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