Konya’daki Cinayete İki Tutuklama

Konya'da eski sevgilisinin evine sığındığı Mahir Tılısbık'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı ve arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da eski sevgilisinin evine sığındığı Mahir Tılısbık'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı ve arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda iddiaya göre, Mahir Tılısbık (31) dini nikahlı eşi Hülya G.'nin iş yerinden arkadaşı Elif T.'nin sevgilisi Behçet Ö. ile telefonda tartışmış, evinin önüne arkadaşı Atilla Y. ile gelen Behçet Ö., av tüfeğiyle Mahir Tılısbık'ı öldürmüştü.

Olaydan sonra Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Behçet Ö. ile arkadaşı Atilla Y. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.