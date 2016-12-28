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Konya’daki Kar Manzarası Şehir Kameraları İle İzleniyor

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Konya’daki Kar Manzarası Şehir Kameraları İle İzleniyor
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin 27 noktasından canlı yayın yapan şehir kameraları, yoğun kar yağışının yaşandığı günlerde internetten...

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin 27 noktasından canlı yayın yapan şehir kameraları, yoğun kar yağışının yaşandığı günlerde internetten 545 bin izlenme oranına ulaştı.

Yoğun kar yağışının ardından bembeyaz örtüyle kaplanan Konya'nın güzelliği, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfaları üzerinden hizmete sunduğu şehir kameralarının izlenirliğini de artırdı. Konya'da ve Konya dışında yaşayanların kar manzarası izlemek için tercih ettiği şehir kameraları, şehrin 27 farklı noktasından elde edilen görüntüleri 24 saat canlı olarak izleme imkanı sunuyor. Normal günlerde haftada ortalama 60 bin kez izlenen şehir kameraları, Konya'da yoğun kar yağışının yaşandığı 19-27 Aralık tarihleri arasında www.konya.bel.tr, konyabuyuksehir.tv web sayfaları ve Konya mobil uygulamasından 545 bin izlenme oranına ulaştı.

konyabuyuksehir.tv web sayfasından şehir kameraları ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin haber videoları, yatırım ve proje tanıtımları, toplu ulaşım bilgilendirme filmleri gibi pek çok içeriğe erişilebiliyor. Büyük ilgi gören Konya Mobil Uygulamasında da şehir kameraları ile birlikte Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ATUS), Şehir Rehberi'ne, Büyükşehir Belediyesi'nin online işlemleri ile haber ve projelerine erişilebiliyor.

Konya’daki Kar Manzarası Şehir Kameraları İle İzleniyor

Konya’daki Kar Manzarası Şehir Kameraları İle İzleniyor

Konya’daki Kar Manzarası Şehir Kameraları İle İzleniyor

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