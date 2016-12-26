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Konyalı Sanatçıların Kaldığı Sonsuz Şükran Köyü Beyaza Büründü

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Konyalı Sanatçıların Kaldığı Sonsuz Şükran Köyü Beyaza Büründü
Konya'nın Hüyük ilçesinde, kerpiç evlerinin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyü, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, kerpiç evlerinin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyü, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Sonsuz Şükran Köyünde sanatçıların kaldığı kerpiçten evlerin damları da yağışlar sonrası karlarla doldu. Köyde 30 santimi aşan kar yüksekliği nedeniyle kerpiç evlerin zarar görmemesi için damlarda kar temizliği çalışması başlatıldı. Sonsuz Şükran Köyü'nde görevli Mustafa Akyüz, köyde çok sayıda sanatçıya ait kerpiç evin bulunduğunu belirtirken, kış döneminde kar yağışı sonrasında evlerin damlarında küreme yaparak kar temizliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Akyüz, köyde uzun yıllardır bu kadar yoğunlukta kar yağmadığını belirterek, "Günlerdir aralıklarla devam eden yağış sonrasında evlerin damlarında küreme yaptık beyaz örtüden arındırmaya çalıştık, sanatçılar genelde yaz döneminde köye geliyor, ancak kış ve diğer mevsimlerde de evlerinde kalanlar oluyor. Kar yağışı sonrası kerpiç evlerin üzerine çıkarak karları küreme yaparak temizliyoruz. Damları bu şekilde kardan arındırıyoruz" dedi.

Konyalı Sanatçıların Kaldığı Sonsuz Şükran Köyü Beyaza Büründü

Konyalı Sanatçıların Kaldığı Sonsuz Şükran Köyü Beyaza Büründü

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