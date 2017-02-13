  • BIST 87.966
  • Altın 146,037
  • Dolar 3,6893
  • Euro 3,9287
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 6 °C
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Konya’nın 2017 Yılı İhracat Hedefi 1.5 Milyar Dolar

» »
Konya’nın 2017 Yılı İhracat Hedefi 1.5 Milyar Dolar
Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, 2017 yılında Konya'nın ihracat hedefinin 1.5 milyar dolar olduğunu, bu hedefe ulaşmak...

Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, 2017 yılında Konya'nın ihracat hedefinin 1.5 milyar dolar olduğunu, bu hedefe ulaşmak için daha çok ve nitelikli üretim ve hızlı ticaret yapmaları gerektiğini söyledi.

KTO Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında 2016 yılını değerlendirerek 2017 yılından beklentilerini aktaran Selçuk Öztürk, dünya ekonomisi ile birlikte ülke ekonomisinin geride bıraktığımız yılı vasat bir büyümeyle kapattığını belirtti. Öztürk, 15 Temmuz darbe girişimini başaramayan odakların bu kez ekonomi ve finans alanında saldırıya geçtiğini, son zamanlarda Türkiye'nin küresel finans terörüyle karşı karşıya olduğunu hatırlattı. Tüm olumsuzluklara rağmen ülke ekonomisi ile birlikte Konya ekonomisinin de saldırılara direnç gösterdiğini ifade eden Öztürk, dünya genelinde yaşanan dış ticaret daralması, petrol fiyatlarının düşmesi ve komşu ülkelerde meydana gelen siyasi krizlerin Konya'nın ihracat oranında bir önceki yıla göre yüzde 2.9 azalmaya neden olduğunu kaydetti.

"İhracatçı firma sayısında artış"

2017 yılında Konya'nın ihracat hedefinin 1.5 milyar dolar olduğunu açıklayan Öztürk, "2016 yılı ihracatımız 1.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2017 yılı ihracat hedefimiz ise 1.5 milyar dolar. En fazla ihracat yapan 15. il konumundayız. Konya'da ihracatçı firma sayısı 2016 yılında 2015 yılına oranla yüzde 5,6 artış ile bin 473'e ulaşmıştır ve Türkiye genelinde ihracatçı firma sayısı bakımından 6. il durumundayız. Toplam ihracatçı sayımız neredeyse 43 ilin ihracatçı firma sayısına eş değerdir. İhracat miktarımızın en fazla artış sağladığı ülkeler ise sırayla Pakistan, Almanya ve Yunanistan olarak görülmektedir. Buna karşılık ihracat kaybımızın en fazla olduğu ülkeler ise Cezayir, Suudi Arabistan ve Irak'tır. İlimiz yaklaşık 91 farklı sektörde ihracat gerçekleştirmektedir. En çok ihracatımız olan sektörler ise makinalar, yedek parça ve süt ürünleridir. 2016 yılında 2015 yılına oranla ihracatımızın en fazla artış sağladığı sektörler yüzde 42,27 ile süt ürünleri, yüzde 36,97 ile silahlar ve parçaları ve yüzde 102,43 ile eczacılık ürünleridir. Buna karşılık ihracatımızın düştüğü sektörler ise yüzde 18,27 ile makinalar, yüzde 7,86 ile yedek parça ve yüzde 43,94 ile değirmencilik ürünleridir" ifadelerini kullandı.

"Pazarlamaya önem vermemiz gerekiyor"

Konya iş dünyası olarak ihracattaki düşüşü durdurmak ve yeniden bir ivme kazandırmak için daha çok ve nitelikli üretim ve hızlı ticaret yapmaları gerektiğini dile getiren Selçuk Öztürk, "Şayet bu dengeyi sağlayamaz isek ihracat anlamında istenilen seviyeye öngörülen zamanda ulaşmamız mümkün olmayacaktır. Bundan dolayı imalata verdiğimiz önem kadar pazarlamaya, marka geliştirmeye ve inovasyona da önem vermemiz gerekmektedir. Her geçen yıl yeni pazarlar veya yeni müşterilerle pazar payımızı artırmak ve çeşitlendirmek zorundayız. Bugün Konya, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Hedeflere işadamlarıyla, bürokratlarıyla, işçisiyle, çiftçisiyle, öğrencisiyle, bütün kurum kuruluşlarıyla emin adımlarla ilerleyen bir şehirdir. Konya'nın ve ülkemizin kalkınmasında etkin rol oynamak ve hedeflerimize ulaşmak için ulusal ve yerel düzeyde tüm kurum ve kuruluşlarımız üzerine düşen görevleri yerine getirme bilinci ile yola devam etmektedir. "Birlikte Konyayız" sloganıyla çıktığımız yolda ancak "Birlikte Güçlüyüz" inancıyla ilerleyebiliriz ve bu inançla hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz" dedi.

Konya’nın 2017 Yılı İhracat Hedefi 1.5 Milyar Dolar

Konya’nın 2017 Yılı İhracat Hedefi 1.5 Milyar Dolar

Konya’nın 2017 Yılı İhracat Hedefi 1.5 Milyar Dolar

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Didim’de Denizden Erkek Cesedi Çıkarıldı13 Şubat 2017 Pazartesi 11:23
  • Maltepeli Miniklere Çömlek Eğitimi13 Şubat 2017 Pazartesi 11:23
  • Subaşı Kent Konseyi Toplandı13 Şubat 2017 Pazartesi 11:18
  • Fatoffroad’da Güvenkaya Dönemi13 Şubat 2017 Pazartesi 11:18
  • Karataş: “Atama Sayısı 100 Bin Gösterge 3600 Olmalı”13 Şubat 2017 Pazartesi 11:13
  • Mustafa Şükrü Nazlı: Hibeden Kütahya’da Yararlanacak13 Şubat 2017 Pazartesi 11:13
  • Engelli Okullarında Her Gün 5 Bin Öğrenciye Yemek13 Şubat 2017 Pazartesi 11:13
  • Konesob’tan İstihdam Seferberliğine Destek13 Şubat 2017 Pazartesi 11:13
  • Kadınlar Güzellik, Erkekler Doğallık İstiyor13 Şubat 2017 Pazartesi 11:08
  • Zeybek İle İzmir’i Sallayacaklar13 Şubat 2017 Pazartesi 11:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti