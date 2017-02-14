Konyaspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı

Konyaspor, deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı.

Konyaspor, deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 19 Şubat Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak Konyaspor, bir gün aradan sonra yapılan antrenmanla hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Nejc Skubic ile Ioan Hora, Serkan Kırıntılı ve Abdülaziz Demircan katılmadı.

Salonda yapılan CORE ısınma ve denge-ağırlık çalışması ile başlayan antrenman sahada çabukluk hareketleri ile devam etti. Oyuncular pas çalışması ve topla oyunla antrenmanı tamamladı.