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Konyaspor Uzatmalarda Çeyrek Finalde

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Konyaspor Uzatmalarda Çeyrek Finalde
Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u maçın uzatma dakikalarında 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u maçın uzatma dakikalarında 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşma sonrası teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut kocaman, öncelikle esas olanın sonuç olduğunu söyledi. Temel amaçlarının turu geçmek olduğunu ifade eden Kocaman, maçın beklenildiği gibi zor geçtiğini dile getirdi. Mücadelenin ilk yarısında oyunu koparacak pozisyonlar bulduklarını vurgulayan Kocaman, "Pozisyonları değerlendiremeyince rakibimizin maça tutunma iradesi arttı. İlk yarı dengeleri bozamadık. İkinci yarı ilk 10-15 dakikalık periyottan sonra onları kalelerine itebileceğimizi düşünüyorduk. Bunu yapamadık. Kalemizde gördüğümüz golle rakibimiz oyunun içinde kalma halini çok daha şiddetli hale getirdi. Golden sonra hemen reaksiyon veremedik. Rakibimizin eksik kalmasından sonra oyunu tamamen rakip sahaya yıktık. Uzatmalarda gelen gol isteğimizin bir sonucu haline geldi. Bizim için son derece iyi bir sonuç oldu" şeklinde konuştu.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise, Atiker Konyaspor'u iyi analiz ettiklerini söyleyerek, oyun planını sahaya iyi yansıttıklarını ifade etti. Sözeri, çok kompakt oynadıklarını vurgulayarak, "Takım savunmasını iyi yaptık. Ne düşündüysek onlar gerçekleşti. İnsanların keyif alacağı bir maç oynandı. Konyaspor ciddi bir rakip. Hem camiasıyla hem de bu sezon aldığı sonuçlarla saygın bir takım. Konyaspor'a karşı böyle bir mücadele etmek bizim adımıza sevindiriciydi. Atiker Konyaspor'a bir üst turda başarılar diliyorum" dedi.

Konyaspor Uzatmalarda Çeyrek Finalde

Konyaspor Uzatmalarda Çeyrek Finalde

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