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Konyaspor’da Kupa Mesaisi

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Konyaspor’da Kupa Mesaisi
Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında 1 Mart Çarşamba günü Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Atiker Konyaspor, hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve saha etrafına kurulan parkurda yapılan çabukluk hareketleri ile başladı. Antrenman gruplar halinde oynanan ayak tenisi ile sona erdi.

Bu arada Konyaspor'un hafta boyunca yapacağı antrenmanların basına ve taraftara kapatıldığı duyuruldu.

Konyaspor’da Kupa Mesaisi

Konyaspor’da Kupa Mesaisi

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