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Konyaspor’dan Aykut Kocaman’a Tedbir Çağrısı

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Konyaspor’dan Aykut Kocaman’a Tedbir Çağrısı
Konyaspor Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçta sadece 1 kez galibiyet alan Teknik Direktör Aykut Kocaman'a gerekli tedbirleri alması için çağrıda...

Konyaspor Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçta sadece 1 kez galibiyet alan Teknik Direktör Aykut Kocaman'a gerekli tedbirleri alması için çağrıda bulundu.

Kulübün resmi internet sayfasından 2-0 kaybedilen Gençlerbirliği maçının ardından Konyaspor Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın bazı tedbirler alma gereksinimi doğduğu ve en kısa sürede bu tedbirleri alacağına inanıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzun lig maratonunda her takım zaman zaman inişli çıkışlı sonuçlar yaşayabiliyor. Şu an Konyasporumuz böyle bir sürecin içinde yer alıyor. Fakat bu dönemin uzun vadeli olmadığını düşünüyoruz. Geçtiğimiz sezon, mevcut kadromuz bize büyük bir gurur yaşatmış ve karşılığında eksik noktalara ilave transferler yapılarak bu yola devam edilmiştir. Ancak bugün geldiğimiz noktada, teknik direktörümüzün bazı tedbirleri alma gereksinimi doğmuştur ve en kısa sürede bu tedbirleri alacağına inanıyoruz. Bir önceki sezona göre 6 puan geride olan takımımız, kupada çeyrek finalde mücadele edecek. Hedefimizin ise mevcut kadro ile ligi üst sıralarda bitirmek ve Türkiye Kupası olduğu bilinmelidir. Önümüzdeki hafta Trabzonspor maçı ile birlikte çıkışa geçerek layık olduğumuz yerlere geleceğimizden herhangi bir şüphemiz yoktur. Son olarak, bizi Ankara'da yalnız bırakmayan muhteşem taraftarımıza galibiyet sevinci yaşatamadığımız için son derece üzgünüz. Kalan maçlarımızın tamamında hırsımızı, isteğimizi sahaya yansıtarak, o asil formanın hakkını verecek futbolcularımızla, çok daha iyi bir Konyaspor izleteceğimizin bilinmesini istiyoruz."

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