Konya’ya Şehit Ateşi Düştü

İstanbul Tuzla'da polis ile şüpheli bir kişi arasında yaşanan kovalamacada vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru...

İstanbul Tuzla'da polis ile şüpheli bir kişi arasında yaşanan kovalamacada vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Battal Yıldız'ın memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine ateş düştü.

Akşehir Adsız Mahallesi'ndeki babaevi şehit haberinin ardından ziyaretçi akınına uğrarken, şehit polis memuru Battal Yıldız'ın babasının evinin önüne Türk bayrağı asıldı. Şehit Yıldız'ın evli ve 2 erkek çocuk babası olduğu öğrenilirken, en son 5 gün önce Akşehir'e gelerek halasının oğlunun düğününe katıldığı belirtildi. Şehit haberinin alınmasıyla şehidin anne ve babasının İstanbul'a gittiği, şehidin cenazesinin ise pazartesi günü Akşehir'de defnedileceği öğrenildi.