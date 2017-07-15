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Kop Savunması Kahramanları Unutulmadı

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Kop Savunması Kahramanları Unutulmadı
23. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni etkinlikleri kapsamında tarihe adını 2. Plevne Savunması olarak yazdıran Kop Savunması kahramanları...

23. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni etkinlikleri kapsamında tarihe adını 2. Plevne Savunması olarak yazdıran Kop Savunması kahramanları da unutulmadı. Etkinlikler kapsamında Kop Dağı Milli Parkı'nda bulunan şehitler anıtı ziyaret edildi. Şölen komitesi adına anıta çelenk konulmasının ardından şehitlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Kazakistan Kızılorda Şehri Valisi Makaşef Sultan, 22. ve 23 Dönem Bayburt Milletvekili ve Ak Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Fetani Battal, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, İl Jandarma Komutanı Jan. Alb. İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, kurum müdürleri ve vatandaşların yer aldığı ziyaret sırasında savaşın yaşandığı mevziler de ziyaret edildi.

Gezi sırasında Bayburt Milli Parklar Şube Müdürü Alparslan Katırcı da mevziler hakkında ziyaretçileri protokolü bilgilendirdi. Bilgilendirmeler esnasında kısa bir anekdot aktaran Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Kop Dağı'nda yapılan savunmasının kaybedilmemiş plevne olduğunu ifade ederek, Rus ordusunun bu kop savunmasını aşması halinde Anadolu'nun bu kısmının belki de elden çıkacağını belirtti. Kop savunmasını bu manada çok önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Memiş şanlı Kop Savunmasının muvaffak olmuş Plevne olarak isimlendirilebileceğini kaydetti.

Kop Savunması Kahramanları Unutulmadı

Kop Savunması Kahramanları Unutulmadı

Kop Savunması Kahramanları Unutulmadı

Kop Savunması Kahramanları Unutulmadı

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