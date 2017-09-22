Köpeğe Çarpmamak İsterken Canından Oldu

Artvin'in Borçka ilçesi Çifteköprü mevkiinde yola çıkan köpeklere çarpmamak isteyen taksici yaptığı kazada hayatını kaybetti.

Artvin'in Borçka ilçesi Çifteköprü mevkiinde yola çıkan köpeklere çarpmamak isteyen taksici yaptığı kazada hayatını kaybetti.

Kaza, Borçka-Hopa karayolu Çifteköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hopa istikametine gitmekte olan 53 HL 263 plakalı otomobil sürücüsü Hasan Taş, biranda yoluna çıkın köpeği ezmemek için kaçarken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan tomruklara çarptı. Aracın üst kısmı koparken yaralanan Hasan Taş, Artvin Devlet Hastanesi'nde, yanında bulunan Mustafa Kara ise Borçka Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücü Hasan Taş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.