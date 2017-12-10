Gaziantep'te hayvanat bahçesi görevlisi Sedat Daşçı, insanların korkudan yanına bile yaklaşamadığı pirana ve köpek balıklarını 17 yıldır elleriyle...

Gaziantep'te hayvanat bahçesi görevlisi Sedat Daşçı, insanların korkudan yanına bile yaklaşamadığı pirana ve köpek balıklarını 17 yıldır elleriyle besliyor.

Gaziantep Hayvanat Bahçesinde 3'ü deniz 18'i tatlı su balığı olmak üzere toplam 21 akvaryumda 82 türden binlerce balık bulunuyor. Denizlerin en tehlikeli hayvanları arasında yer alan pirana ve köpek balıklarının da bulunduğu akvaryumda astronot, palyaço, papağan, ciklet, bıçak, cam balıkları gibi balıklar da ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Köpek balıkları ve piranaları elleriyle besliyor

Aynı zamanda dalgıç olan Sedat Daşçı, akvaryumda bulunan pirana ve köpek balıklarını elleriyle besliyor. İnsanların akvaryumda izlerken bile ürperdiği köpek balığı ve pirana gibi balıkların bulunduğu dev akvaryumlara 2 günde bir dalış yapan Daşçı, et yiyen bu hayvanları kendi elleriyle besliyor.

Köpek balıklarına alabalık, kalamar, istavrit ve sardalye

Daşçı, dalgıç kıyafetleri ile girdiği akvaryumdaki 33 köpek balığına 2 günde bir mevsimine göre alabalık, kalamar, istavrit ve sardalya gibi balıklar veriyor. Köpek balıklarının iki günde toplam 165 kilo balık tükettiğini belirten Daşçı, "Köpek balıklarına farklı öğünlerde verilen 8 farklı balık çeşidi bulunuyor. 250'şer gramlık miktarlarda 2 günde bir köpek balığı toplamda 5 kilo yem tüketiyor. Toplamda 33 köpek balığı bulunuyor. Bugün alabalık günüydü. Bunların az önce bakımını yaptım ve ellerimle besledim. Tatlı suda yaşayan balıkların bakımı her gün yapılırken, tuzlu su balıklarının bakımı ise iki günde bir yapılıyor" dedi.

Balıkların beslenmesi de bakımı da zor

Köpek balığı ve piranaların beslenmesi kadar diğer bakımlarının da hayli zor olduğunu belirten Daşçı, tüm zorluğuna rağmen işini severek yaptığını söyledi. Akvaryuma inip, camları temizleyen Daşçı, sudan sık sık numune alarak suyun hijyen oranının takip edilmesini de sağlıyor. Suyun sıcaklık ve ısı kontrolünü de yapan Daşçı, mesaisinin büyük bir bölümünü suyun altında geçiriyor. Daşçı, hem kendisinin hem balıkların keyif aldığını belirterek, "Burada 21 tane akvaryum var. Bunlardan 3'ü deniz 18'i tatlı su akvaryumu. Az önce köpek balığının bakımını yaptım. Köpek balığı tuzlu akvaryumu idi. Bu balıkların günlük sıcaklık ve ısı kontrolleri farklı farklı yapılıyor. Günlük ph, amonyak, nitrat, kalsiyum gibi testleri var ve bu testleri günlük yapıyoruz. Günlük analiz sonucunda ilaç kullanması gerekirse ilaç kullanıyoruz ve yanı sıra ekstra filtre bakımları var" diye konuştu.

Öte yandan, Avrupa'nın en büyük 3. hayvanat bahçesi, Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde balık türlerinin yanı sıra 270 türden 7 bini aşkın hayvan bulunuyor.