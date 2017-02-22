Köpeklerin Kovaladığı Kuzuyu Dak Kurtardı

Eskişehir'de tek başına olan ve köpekler tarafından kovalanan kuzuyu gören Dorlion Arama Kurtarma (DAK) üyeleri, kuzuyu koruma altına alıp sahibine ulaştırdı.

Eskişehir'de tek başına olan ve köpekler tarafından kovalanan kuzuyu gören Dorlion Arama Kurtarma (DAK) üyeleri, kuzuyu koruma altına alıp sahibine ulaştırdı.

Günlük hayatta karşılaşılan olumsuz durumlara müdahale eden DAK ekipleri, zor durumda olan bir kuzuyu kurtardı. Eskişehir-Bursa Yolu, Dutluca mevkiinde köpeklerden kaçan bir kuzuyu gören DAK üyelerinden Melek Boyacı, duruma müdahale etti. Kuzuyu himaye altına alan ekipler, Dutluca Mahallesi'ne giderek, kuzunun sahibini araştırdı. Mahalle muhtarının yardımıyla sahibi bulunan kuzu, sağlıklı bir şekilde yuvasına döndü.