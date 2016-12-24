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Köpekli Kızak Keyfi

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Köpekli Kızak Keyfi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kar yağışının durmasının ardından vatandaşlar hafta sonunu çocuklarıyla birlikte kayak yaparak değerlendiriyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kar yağışının durmasının ardından vatandaşlar hafta sonunu çocuklarıyla birlikte kayak yaparak değerlendiriyor.

İlçede babasının sahibi olduğu köpeğin koşarak çekmek suretiyle kayak keyfi yaşattığı minik çocuk görenlerin ilgisini çekti. Beyşehir Gölü'nün İçerişehir Mahallesi sahilinde gezintiye çıkan kurt köpeği "Tito"nun bağlı olduğu kutu içerisindeki minik Emre'yi çekerek kızak keyfi yaşatması, görenlere tebessüm ettirdi. Köpeğin sahibi Murat Sütoğlu yaptığı açıklamada, ailesiyle birlikte kurt köpekleri "Tito"yu gezmeye çıkardıklarını belirtirken, "Emre "kızak" diye tutturunca, gezmeye çıktık. Emre'yi de bir kutuyu naylonla sarmak suretiyle kızak haline getirerek içerisine yerleştirdik. Ve bağladığım iple çekerek kayak keyfi yaşatmaya çalıştık. Bu esnada köpeğimiz "Tito'nun da ipi asılarak çekmek istediğini fark edince, böyle bir yöntem geliştirdik. Emre'yi kızak gibi çekerek kaydırarak oynayan Tito'yu görenler de şaşırdı. Bu manzarayı fotoğraflamak isteyenler de oldu. İlk defa böyle bir şey denedik. Yol üzerinde Tito, Emre'yi çekerken zorlanmadı ama zaman zaman kar yığınlarının içerisine girdiğinde yorgun düşerek kısa molalar vermek zorunda kaldı" dedi.

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