Köpekten Kaçarken Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Borçka Çifte Köprü mevkiinde başıboş köpeklerden kaçan bir taksici, köpeğe çarpmamak için kazaya karıştı, 2 kişi ağır yaralandı.

Borçka Çifte Köprü mevkiinde başıboş köpeklerden kaçan bir taksici, köpeğe çarpmamak için kazaya karıştı, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Borçka-Hopa karayolu Çifte Köprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hopa istikametine gitmekte olan 53 HL 263 plakalı otomobil sürücüsü Hasan Taş, biranda yoluna çıkın köpeği ezmemek için kaçarken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan tomruklara çarptı. Aracın üst kısmı koparken yaralanan Hasan Taş, Artvin Devlet Hastanesinde yanında bulunan Mustafa Kara ise Borçka Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücü Hasan Taş'ın kafasından ağır darbe aldığı ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.