  • BIST 89.764
  • Altın 147,094
  • Dolar 3,6710
  • Euro 3,8662
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 17 °C

Kopenhag’da Olaylı Gece

» »
Kopenhag’da Olaylı Gece
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Nörrebro semtinde "Gençlik Evi'nin polis tarafından boşaltılıp kapatılmasının 10'uncu yıl dönümünde olaylar...

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Nörrebro semtinde "Gençlik Evi'nin polis tarafından boşaltılıp kapatılmasının 10'uncu yıl dönümünde olaylar çıktı.

Akşam saatlerinde olayı anmak üzere bir araya gelen yaklaşık 200 gösterici Kopenhag'daki ana caddelerden Nörrebrogade caddesinde işyerlerinin camlarını kırarak ilerlediler ve boşaltılan binanın bulunduğu arsaya girmek istedi. Polisin göstericilere dağılması uyarısında bulunmasının ardından çeşitli gruplara bölünen kitle, bu kez de Dortheavej sokağında bulunan şimdiki Gençlik Evi'ne hareket etti. Polisin kapıları zorlayarak buraya girmeye çalışması üzerine gerginlik çıktı. Binanın içine kendini kilitleyen gençler binadan polise şişe ve taş atarak karşılık verdi. Olaylar devam ederken, çok sayıda milletvekili Twitter hesaplarından göstericilere çağrıda bulunarak, eylemlerini sona erdirmeleri çağrısında bulundu.

Öte yandan, kendilerini Autonomlar olarak adlandırılan punkçı gençlerin kullandığı ve belediyeye ait olan Gençlik evinin, bundan on yıl önce binanın özel bir kişiye satılması üzerine, tahliye edilmesi istenmiş, binayı kullanan gençler tahliye talimatına uymayınca polis, 1 Mart gecesi polis çatıdan indirme harekatı uygulayarak düzenlediği bir operasyonla binayı boşaltmış, ertesi sabah saatlerinde de olayı protesto eden gençlerle polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Olaylar esnasında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kabil’deki Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 16’ya Çıktı01 Mart 2017 Çarşamba 19:43
  • Venezuela, Filistin İçin Cenevre’den Dünyaya Seslendi01 Mart 2017 Çarşamba 18:58
  • Fransa’da Terör Operasyonu01 Mart 2017 Çarşamba 17:58
  • Şili’deki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 5’e Yükseldi01 Mart 2017 Çarşamba 16:53
  • Anastasiadis’ten Bm Genel Sekreteri Guterres’e Mektup01 Mart 2017 Çarşamba 16:53
  • Fransız Cumhurbaşkanı Adayı Yarıştan Çekilmiyor01 Mart 2017 Çarşamba 16:43
  • Irak, Deaş’dan Temizleniyor01 Mart 2017 Çarşamba 16:08
  • Bakan Bozdağ’dan “Deniz Yücel” Açıklaması01 Mart 2017 Çarşamba 16:08
  • Medya Teknolojileri Fuarı Londra’da Kapılarını Açtı01 Mart 2017 Çarşamba 15:33
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani İle Görüştü01 Mart 2017 Çarşamba 15:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti