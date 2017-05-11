Köprüde İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde köprü üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde köprü üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Danişmend Gazi Bulvarı Hamidiye Köprüsü üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Tokat istikametine seyir halinde olan Sebahattin Gülal (52) idaresindeki 55 GU 457 plakalı otomobil, sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Sezai Işıdan idaresindeki 34 GT 1327 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Gülal ve yanında bulunan Ahmet Gülal (64), olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Gülal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.