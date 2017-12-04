  • BIST 103.559
  • Altın 161,361
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 16 °C

Köprüden Atlamaya Kalkan Şahsı Polis Kurtardı

» »
Köprüden Atlamaya Kalkan Şahsı Polis Kurtardı
Adana'da köprüden atlamayan kalkan bir kişi son anda polisler tarafından kurtarıldı.

Adana'da köprüden atlamayan kalkan bir kişi son anda polisler tarafından kurtarıldı.

Olay, Seyhan İlçesi Celal Bayar Köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki Süleyman Hergünaç ailevi nedenlerden dolayı köprü üzerine intihar etmek istedi. Durumu gören vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye cankur ekipleri şahsın atlamasına karşılık köprünün altına hava yastığı kurdu. Polis ekipleri ise Hergünaç'ı ikna etmeye çalıştı. Ancak şahıs ikna olmazken, atlayacağını söyledi. Bunun üzerine olay yerinde bulunan polisler şahsı son anda çekerek kurtardı. Hergünaç tedbir amaçlı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, bazı şahıslar telefonlarıyla olayı canlı yayın verdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bayramiç’te Belediyeye Ait Bina Yandı04 Aralık 2017 Pazartesi 00:48
  • Adana’da Bir Kişi Sokak Ortasında Kafasına Sıkılarak İnfaz Edildi04 Aralık 2017 Pazartesi 00:48
  • Kavşaktan Kontrolsüz Çıkış Yapan Otomobil Ticari Araçla Çarpıştı: 4 Yaralı03 Aralık 2017 Pazar 23:58
  • Kediye Yapılan İşkenceye İlişkin Erzincan Valiliğinden Açıklama03 Aralık 2017 Pazar 23:33
  • Alev Alev Yanan Ev Küle Döndü03 Aralık 2017 Pazar 23:28
  • Kediye Yapılan İşkenceye Tepki Yağdı03 Aralık 2017 Pazar 22:48
  • E-5’te Bir Saat İçerisinde İkinci Zincirleme Kaza03 Aralık 2017 Pazar 22:28
  • Ev Sahibi Kiracı Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 7 Yaralı03 Aralık 2017 Pazar 22:23
  • Park Halindeki Otomobil Yandı03 Aralık 2017 Pazar 21:53
  • Tutmak’ta 2 Ayrı Kazada 4 Kişi Yaralandı03 Aralık 2017 Pazar 21:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti