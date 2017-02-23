Köprüköy’de “Aile İçi İletişim” Semineri

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Köprüköy ilçesinde Aile İçi İletişim semineri düzenlendi.
Aile İçi iletişim Toplumda sağlıklı ailelerinin çoğalmasına katkıda bulunmak amacıyla Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün geliştirdiği Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında Erzurum'un Köprüköy ilçesinde düzenlenen seminere 75 kişi katıldı.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Palandöken Sosyal Hizmet Merkezinde görevli AEP eğitmeni Tuğba Pekgöz tarafından Aile İçi İletişim konusunda eğitim verildi.
Yağan Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimlere, Köprüköy İlçe SYDV Müdürü Mustafa Dağdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Latif Bağaçlı kamu kurum yönetici ve aileler katıldı.
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