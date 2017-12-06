Köprülü Kavşakta Sona Yaklaşıldı

Kırıkkale'de inşaatı iki yıldır devam eden köprülü kavşakta ikinci köprünün 2018'in ilk aylarında açılması planlanıyor.

Kırıkkale'de inşaatı iki yıldır devam eden köprülü kavşakta ikinci köprünün 2018'in ilk aylarında açılması planlanıyor.

Kırıkkale'nin Ankara yönünden girişinde Otogar mevkisinde bulunan köprülü kavşak inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Yapımı teknik sebeplerle bir süre aksayan kavşak köprüyü oluşturmak için yapılan çelik konstrüksiyonların birleştirilmesi sonrası kısa süre içinde trafiğe açılacak. Köprü inşaatı hakkında şantiye yetkilisi mühendis Ersoy Doğukaya, "Köprü üzerinde bugüne kadar çok fazla dedikodu oldu. 2015 Şubat ayında başlayan inşaat süresince inşaatta yüklenici firmada hiç değişim olmadı ve inşaatımız hiç durmadı. İkinci köprünün ayakları arası mesafe dolayısıyla bizim ya çelik köprü yapmamız ya da buradaki trafiği komple kapamamız gerekiyordu. Şehrin ana arterlerinden birisi olması sebebiyle bu bölgenin trafiğe kapatılması mümkün değildi. Bu sebepten ikinci köprü çelik olarak planlandı. Ülkemizde çelik köprü yapımı ile uğraşan iki firma var. Firmaların işlerinin yoğunluğu sebebiyle ikinci köprünün inşaatına başlamamız zaman aldı" dedi.

"Köprü iskeleti 31 Aralık'ta tamamlanacak"

Köprünün iskeletinin oluşturulmasının 31 Aralık'a kadar tamamlanacağı belirten Doğukaya, "Köprünün iskeleti için yaptığımız çelik konstrüksiyon 1400 ton ağırlığında ve yapımı için 50 bin adet cıvata kullanıldı. İnşaatın tamamlanması sonrası soğuk hava şartları için uygun olan özel bir asfalt ile köprümü asfaltlanacak. Allah'ın izniyle vatandaşlarımız 2018 yılının ilk aylarında bu köprüyü kullanmaya başlayacak ve buradaki trafikte nefes alacak. Köprü projemiz yaklaşık 31 milyon liraya mal olacak" şeklinde konuştu.