Köprünün Altındaki Uyuşturucuyu Alfa Böyle Buldu

Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu uygulamasında köprünün altındaki taşların arasına gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeğinin bulması kameralara...

Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu uygulamasında köprünün altındaki taşların arasına gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeğinin bulması kameralara yansıdı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile diğer şubeler tarafından şehrin pek çok noktasında uyuşturucu kontrolü yapıldı. Çevrede geniş güvenlik tedbiri alan ekipler, ilk olarak araçları tek tek durdurdu. Sürücülerin GBT sorgusunu yapan ekipler, ardından üst araması yaptı. Daha sonra araçların içini didik didik arayan ekipler, denetimlerini büyük bir titizlikle yaptı. Ayrıca narkotik köpeği Alfa'da arama noktasında araçları kontrol etti.

Alfa köprü altındaki uyuşturucuyu buldu

Öte yandan ekipler parklarda da arama yaptı. Alfa'nın da katıldığı uygulamada park yerleri didik didik arandı. Uygulama esnasında köprünün altından geçildiği sırada Alfa tepki verdi. Taşların arasını kontrol eden Alfa, burada araya gizlenmiş uyuşturucuyu buldu.