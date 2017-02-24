Kop’tan Başkan Acar’a Ziyaret

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Derbent ilçesine yapılması planlanan Aladağ Kayak Merkezi için Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar'ı ziyarette bulundu.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Derbent ilçesine yapılması planlanan Aladağ Kayak Merkezi için Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar'ı ziyarette bulundu.

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan KOP Bölge İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, bölgenin kalkınması için sorumluluk içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Tabi ki Bölge Kalkınma İdaresi olarak Aladağ'ın bölgesel etkilerini değerlendirmekle mükellefiz. Bizim 2015 yılında tamamlamış olduğumuz "Turizm Master Planı" çalışmamız vardı. Bu kapsamda bölgede turizm odağı olabilecek alanların tespiti noktasında da bazı çalışmalar gerçekleştirildi. Tabi özellikle Derbent ilçemizin Aladağ bölgesinde bulunan pist, kış turizmi açısından bölgemizde değerlendirilebilecek en önemli potansiyel kaynakların başında geliyor. Aladağ ile ilgili uluslararası ölçeğe çıkarılabilecek bir perspektifle değerlendirmesi noktasındaki görüşümüz Turizm Master Planı içerisinde yer alıyor" dedi.

"Yakın çevrede Aladağ gibi bir dağ yok"

Yakın çevrede Aladağ gibi potansiyele sahip olan bir dağın olmadığını da dile getiren Bostancı, "Konya, bu kayak merkezi için ciddi bir potansiyel haline geldi. Uzun vadede ülkemizin diğer bölgelerinden de turist çekebilecek ve bir hareketlilik oluşturabilecek bir potansiyele sahip. Biz son fizibilite etüdüyle birlikte konuyu bakanlığımıza ileteceğiz. Bakanlığımızdan bu konuyla ilgili gerekli görüşleri ve talimatları aldıktan sonra biz de Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi olarak bölgemize önemli bir kalkınma getirecek ve katkı sağlayacak projenin içerisinde bulunmaktan mutluluk duyacağız" diye konuştu.

"17 Aralık Derbent için de milat olacak"

Projenin Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirileceğini belirten Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar ise, "Biz bu projenin sloganını Kayseri Büyükşehir Belediyesi nasıl Erciyes'e sahip çıktıysa, Konya Büyükşehir Belediyesi de Aladağ'a sahip çıkacaktır diyerek başlattık. Başkanımız Tahir Akyürek beyin ileri görüşlülüğü bu projeye başlamamıza sebep oldu. Şu anda önemli bir bütçe ayrıldı. Ancak bu bütçe bu tesislerin yapımına yetmeyecek. Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan'a bu projeyi ilettik. Sayın Bakan Aladağ'a destek vermekten mutluluk duyacağını ifade etti. KOP İdaresi ile birlikte alt yapısını hazırlamayı düşünüyoruz. Master Plan Projesi şuanda ihale edildi ve dosyayı Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan'a sunacağız. Bakanlığın maddi destek sağlayacağına inanıyoruz. 17 Aralık 2017'yi projede önemli bir virajın atlanması olarak hedef koyduk. Aladağ, kıyamete kadar devam edecek bir proje olacak. İlerde uluslararası yarışmalara da ev sahipliği yapacağını düşünüyoruz. Güzel bir hizmetin Konya'ya kazandırılacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Aladağ en iyi 5 kayak pisti arasına girecek"

Proje tamamlandıktan sonra Aladağ'ın en iyi 5 kayak pisti arasına gireceğini hatırlatan Derbent Kaymakamı Aziz Kayabaşı da, "Şeb-i Arus gününde tesisin açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Biz kendimizi Aladağ'ın hamisi olarak nitelendiriyoruz. Ancak projeye herkesin sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla yatırımın gerçekleşmesi için çalışmaların biran önce başlamasını diliyoruz. Konya'da kayak tesisi mi olur diyenler Konya'da kayak tesisinin olacağına inanacak. Merkeze yarım saat mesafede Allah'ın Konya'ya ve Derbent'e sunduğu bir hediye olan Aladağ yer alıyor" ifadelerini kullandı.