Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore gazisi Hamit Filik son yolculuğuna uğurlandı.
İslahiye ilçesine sağlı Köklü Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Kore gazisi Hamit Filik, rahatsızlığı nedeniyle evinde vefat etti. Son yolculuğuna uğurlanan Kore gazisi Hamit Filik, Köklüce Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakiben mahalle mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında defnedildi.
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