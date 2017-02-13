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Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Samsun'da kalp yetmezliğinden 84 yaşında vefat eden Kore Gazisi Hasan Çinke son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun'da kalp yetmezliğinden 84 yaşında vefat eden Kore Gazisi Hasan Çinke son yolculuğuna uğurlandı.

Emekli Astsubay Hasan Çinke, kalp yetmezliği hastalığından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kore Savaşı 2. kafile askerlerinden olan Gazi Çinke için bugün Samsun Büyük Cami'de askeri cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Hasan Çinke'nin cenaze törenine İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Samsun Şubesi Başkanı Necati Yılmaz, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim ve gazinin yakınları katıldı.

Hasan Çinke'nin cenazesi yapılan askeri cenaze töreninin ardından Kıranköy Mezarlığı'na defnedildi.

Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

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