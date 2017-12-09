Kore Gazisi Yalnız Bırakılmadı

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, ameliyat olan ve evinde tedavisi devam eden 88 yaşındaki Kore Gazisi Ali Rıza Saygılıer'i ziyaret ederek geçmiş...

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, ameliyat olan ve evinde tedavisi devam eden 88 yaşındaki Kore Gazisi Ali Rıza Saygılıer'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Beraberinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik ile Kore Gazisi Ali Rıza Saygılıer'i ziyaret eden Vali Nurullah Naci Kalkancı, Kore Gazisi Ali Rıza Saygıler'in sağlık durumu hakkında ailesinden bilgi aldı.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, Kore Gazisi Ali Rıza Saygıler'le bir süre sohbet ederek, Allah'tan şifa dileyip, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Nurullah Naci Kalkancı'nın ziyaretinden dolayı oldukça duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan 88 yaşındaki Kore Gazisi Ali Rıza Saygılıer, gösterilen yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.