Kore Heyetinden Rektör Acer’e Ziyaret

Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Cho Yun-soo, Dongduk Women's Üniversitesi Dış İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Suh Yong, Dış İlişkiler Ofisi Araştırmacı Mr. Ko Donghyun ve Dongduk Women's Üniversitesi Türk Dilleri Bölümü'nden Prof. Dr. Oh Eunkyung, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer'i makamında ziyaret etti.
Mevlana Programı kapsamında uluslararası işbirliği anlaşmasının imzalandığı ziyarette, Çift diploma konusunda program oluşturmak için çalışmaların başlatılması kararı alındı.
Ziyarette ÇOMÜ Dış İlişkiler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ümit Güder ve ÇOMÜ Uluslararası İşbirliği Birimi'nden Banu Akkök de hazır bulundu.
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