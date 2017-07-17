  • BIST 106.217
  • Altın 140,222
  • Dolar 3,5310
  • Euro 4,0513
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 27 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Kore Heyetinden Troia’ya Ziyaret

» »
Kore Heyetinden Troia’ya Ziyaret
ÇANAKKALE (İHA) – Kore Cumhuriyeti'nden 27 kişilik heyet, Kore ve Türkiye işbirliğinde gerçekleşen "Anadolu Odise" etkinliği kapsamında dünyaca ünlü...

ÇANAKKALE (İHA) – Kore Cumhuriyeti'nden 27 kişilik heyet, Kore ve Türkiye işbirliğinde gerçekleşen "Anadolu Odise" etkinliği kapsamında dünyaca ünlü Troia Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yunsoo Cho, Kore eski Meclis Başkanı Hyong-O Kim, tarihçiler, arkeologlar, sanatçılar ile basın mensuplarından oluşan 27 kişilik Kore Cumhuriyeti heyeti, Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarında kalan dünyaca ünlü Troia Antik Kenti'ni ziyaret etti. Heyet, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ve Troia Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan'dan antik kent hakkında bilgi aldı.

Truva Ören Yeri'ni ciddi anlamda en fazla ziyaret edenlerden birinin Koreli ziyaretçiler olduğunu ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, "Uzakdoğu ülkelerinde Kore, Japonya, Çin, Tayvan, Tayland gibi ülkelerden uluslararası anlamda en önemli markamız Truva ciddi anlamda ziyaretçi almakta. Antik Kentimiz Truva, geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 500 bin kişi gibi önemli ziyaretçi aldı. 2016 yılı turizmde biraz sıkıntılı geçti. Ama Çanakkale gerek 102 yıl evvel bu necip milletin aziz ve asil evlatları dünyanın en büyük teknolojik devlerine karşı destanlaştığı Çanakkale Savaşlarının geçtiği bölge olması münasebetiyle, gerekse Troia. Apollon, Alexandra Troas, Assos gibi ören yerlerimizin ve Kazdağları gibi değerlerimizin olması münasebetiyle gerçekten 2016 yılında Çanakkale bu krizi teğet geçti diyebiliriz. Bugün Kore'den gelen ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz. Kore'den gelen turistlerimize kapımızı açıyoruz" diye konuştu.

"2018 Truva Yılı" hakkında açıklama yapan Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yunsoo Cho, "Biz 2018'e varmadan bir an önce gelip burayı görmek istedik. Biz ondan daha önce Kore'de bunun tanıtımını yapmış olacağız" şeklinde konuştu.

Troia Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ise, "Kore heyetinin buraya gelmesi bizleri çok sevindirdi. Troya, Anadolu'nun doğunun en batısındaki yer. Kore, batının en doğusundaki yer. Bir Türkiye projesinin, Türkiye dizisinin Troya'da başlamış olması ayrıca anlamlı" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehit Polis Memuru İçin Konya Emniyet Müdürlüğünde Tören Düzenlendi17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:53
  • Kastamonu’da Ağaçta Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:53
  • Büyükşehir’den Anıtkabir’de Plan Değişikliği Açıklaması17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:53
  • Teröristlerin Katlettiği Çoban Toprağa Verildi17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:48
  • Öz Taşıma İş Sendikası 15 Temmuz’u Unutmadı17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:43
  • Gazi Üniversitesi’nde 15 Temmuz Şehitleri Anıldı17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:28
  • 15 Temmuz Şehitleri İçin Konya’dan Çanakkale’ye Pedal Çeviriyorlar17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:23
  • Uşak’ta Şehit Olan Polis İçin Tören Düzenlendi17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:48
  • Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonuna Başvurular Başladı17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:38
  • Anneleri İçin Nikahını Hastane Odasında Kıydırdı17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti