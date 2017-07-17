Kore Heyetinden Troia’ya Ziyaret

ÇANAKKALE (İHA) – Kore Cumhuriyeti'nden 27 kişilik heyet, Kore ve Türkiye işbirliğinde gerçekleşen "Anadolu Odise" etkinliği kapsamında dünyaca ünlü...

ÇANAKKALE (İHA) – Kore Cumhuriyeti'nden 27 kişilik heyet, Kore ve Türkiye işbirliğinde gerçekleşen "Anadolu Odise" etkinliği kapsamında dünyaca ünlü Troia Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yunsoo Cho, Kore eski Meclis Başkanı Hyong-O Kim, tarihçiler, arkeologlar, sanatçılar ile basın mensuplarından oluşan 27 kişilik Kore Cumhuriyeti heyeti, Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarında kalan dünyaca ünlü Troia Antik Kenti'ni ziyaret etti. Heyet, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ve Troia Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan'dan antik kent hakkında bilgi aldı.

Truva Ören Yeri'ni ciddi anlamda en fazla ziyaret edenlerden birinin Koreli ziyaretçiler olduğunu ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, "Uzakdoğu ülkelerinde Kore, Japonya, Çin, Tayvan, Tayland gibi ülkelerden uluslararası anlamda en önemli markamız Truva ciddi anlamda ziyaretçi almakta. Antik Kentimiz Truva, geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 500 bin kişi gibi önemli ziyaretçi aldı. 2016 yılı turizmde biraz sıkıntılı geçti. Ama Çanakkale gerek 102 yıl evvel bu necip milletin aziz ve asil evlatları dünyanın en büyük teknolojik devlerine karşı destanlaştığı Çanakkale Savaşlarının geçtiği bölge olması münasebetiyle, gerekse Troia. Apollon, Alexandra Troas, Assos gibi ören yerlerimizin ve Kazdağları gibi değerlerimizin olması münasebetiyle gerçekten 2016 yılında Çanakkale bu krizi teğet geçti diyebiliriz. Bugün Kore'den gelen ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz. Kore'den gelen turistlerimize kapımızı açıyoruz" diye konuştu.

"2018 Truva Yılı" hakkında açıklama yapan Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yunsoo Cho, "Biz 2018'e varmadan bir an önce gelip burayı görmek istedik. Biz ondan daha önce Kore'de bunun tanıtımını yapmış olacağız" şeklinde konuştu.

Troia Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ise, "Kore heyetinin buraya gelmesi bizleri çok sevindirdi. Troya, Anadolu'nun doğunun en batısındaki yer. Kore, batının en doğusundaki yer. Bir Türkiye projesinin, Türkiye dizisinin Troya'da başlamış olması ayrıca anlamlı" dedi.