Körfez Demokrasi İçin Ayaktaydı

15 Temmuz'un yıl dönümünde binlerce Körfezli, demokrasi için nöbetteydi.

15 Temmuz'un yıl dönümünde binlerce Körfezli, demokrasi için nöbetteydi. Demokrasi Yürüyüşünde ise Körfez'in sokakları kırmızı-beyaza büründü.

15 Temmuz hain darbe girişimin yıl dönümünde Körfez, kırmızı-beyaza büründü. İlk olarak binlerce Körfezli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi önünde toplandı ve ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe katılan Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve beraberindekiler, ellerinde Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldular. Törenlere, Körfez Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Garnizon Komutanı Cem Erduvan, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Fikret Çetinkale, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, siyasi parti temsilcileri, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, Birlikspor'un futbolcuları ve binlerce vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinliklerde ilk olarak siyasi parti temsilcileri kısa birer konuşma gerçekleştirdi. MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk an itibari ile devletin yanında olması beyan etmesinin önemine değindi. AK Parti İlçe Başkanı Osman Badem de "bu meydanın dili olsa da konuşsa" diyerek başladığı konuşmasında; "Rabbim bir daha bize böyle bir ihaneti göstermesin. 15 Temmuz ile Türkiye'de artık darbeler dönemi bitmiştir" dedi.

Körfez Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan da kamu içerisine sızan ve 15 Temmuz'da darbe girişimine kalkışan hainlerin adalet karşısında tek tek hesap vereceğini belirtti. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da, "Bu gece hem hüzünlü hem de gururluyuz. Bizler, 15 Temmuz'da bu aziz vatan için canlarını veren ecdadımıza laik bir nesil olduğumuzu gösterdik. Dünyaya "vatan nasıl savunulur" dersini bir daha verdik" şeklinde konuştu.

Başkan Baran, "Biz, bugün olduğu gibi her zaman uyanık olmak zorundayız. Dünyanın en zor coğrafyasında yaşıyoruz. Rabbim kıyamete kadar bu aziz vatanı bu millete yurt olarak nasip etsin. Bayrağımız kıyamete kadar dalgalansın, ezanlar minarelerden susmasın. Bizler doğusuyla, batısıyla, güneyiyle ve kuzeyiyle 80 milyon tek vücut kardeşiz. Ve hainler ne kadar uğraşırsa uğraşsın bu kardeşliğimiz hep devam edecek. 15 Temmuz bu vatan için milattır. Asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız tarihtir" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmaların ardından şiirler okundu, Türküler seslendirildi. Özellikle 15 Temmuz videosu, alandakilere duygu dolu anlar yaşattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki yaptığı konuşma canlı olarak dev ekranla alandakilere izletilirken, hemen ardından 15 Temmuz'da yaptıkları türküler ile büyük beğeni toplayan Grup Tillo, türküleri ile alana renk kattı.

Gece boyunca alanda Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunulurken, şehitlerimiz için dualar edildi. Kahramanlık türkülerinin hep beraber seslendirilmesi sonrasında Ankara ve İstanbul'a canlı bağlantılar gerçekleştirildi. Sabah namazı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet Camii'nden halka seslenişi izlendi. Daha sonra ise hep beraber sabah namazı kılınırken, alandakilere çorba ve kahvaltılık ikramında bulunuldu.