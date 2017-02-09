  • BIST 88.726
  • Altın 148,198
  • Dolar 3,7158
  • Euro 3,9683
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 9 °C
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Körfez’de 17 Bin Ağaç Kurtarıldı

» »
Körfez’de 17 Bin Ağaç Kurtarıldı
Geri dönüşüm ve çevre koruma projeleri kapsamında Körfez Belediyesi, 2016 yılında topladığı 2 bin 552 ton atık ambalaj ile 17 bin ağacın kesilmesini...

Geri dönüşüm ve çevre koruma projeleri kapsamında Körfez Belediyesi, 2016 yılında topladığı 2 bin 552 ton atık ambalaj ile 17 bin ağacın kesilmesini önlemiş oldu.

Çevresel denetim faaliyetleri, çevre temizliği, endüstriyel ve evsel atıkların toplanması ve geri dönüşüm faaliyetleri kapsamında Körfez Belediyesi, Türkiye'nin ilk atık getirme merkezi olan Körfez Atık Getirme Merkezi'ni hayata geçirmişti. Ekipler, 2016 yılında başlattığı "Bitkisel Atık Yağların Geri Kazanımı" projesi çerçevesinde 24 bin 995 kilogram atık yağ topladı. Geri dönüşüm ve atık toplama çalışmaları kapsamında Körfez'de 2016 yılında toplanan bitkisel atık yağ miktarı 24 bin 995 kilogram olurken, cam atık miktarı 859 bin 660 kilogram, e-atık miktarı da 177 kilogram oldu. Geri dönüşüme kazandırılan 2 bin 552 tonluk atık ambalajların geri dönüştürülmesiyle birçok ağaç kesilmekten kurtarılmış oluyor.

Körfez’de 17 Bin Ağaç Kurtarıldı

Körfez’de 17 Bin Ağaç Kurtarıldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vali Tuna Suriyeli Öğrencileri Okullarında Ziyaret Etti09 Şubat 2017 Perşembe 10:24
  • Adü’nün Genç Aşçıları İstanbul Mutfak Günleri’nden Madalyayla Döndü09 Şubat 2017 Perşembe 10:24
  • Türkiye’deki 3 Kadın Anahtarcıdan Biri Ahlat’ta09 Şubat 2017 Perşembe 10:24
  • Fatsa’da 6 İşletmeye 31 Bin 402 Bin Tl İdari Para Cezası09 Şubat 2017 Perşembe 10:24
  • Mtosb’den Ekonomi Seferberliğine Destek09 Şubat 2017 Perşembe 10:24
  • Sincan Belediyesinden Başarılı Öğrencilere Kültür Gezisi09 Şubat 2017 Perşembe 10:18
  • Yabancı Heyetler Büyükşehir’in Mülteci Çalışmalarını İnceledi09 Şubat 2017 Perşembe 10:18
  • Tü Gastronomi Topluluğu’nun Başarısı09 Şubat 2017 Perşembe 10:18
  • Yenimahalle’den "Kıbrıs’a Sahip Çık" Çağrısı Yapıldı09 Şubat 2017 Perşembe 10:18
  • Camiler Melikgazi’ye Emanet09 Şubat 2017 Perşembe 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti