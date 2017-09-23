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Körfez’de Projeler Masaya Yatırıldı

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Körfez’de Projeler Masaya Yatırıldı
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ile bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ile bir araya geldi.

Körfez'de projeler tek tek devam ederek hayata geçerken, yeni projeler için de çalışmalar devam ediyor. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da bu çalışmalar kapsamında Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ile makamında bir araya geldi, devam eden ve yapılacak projeler masaya yatırıldı.

Toplantıda Sarnıç Han, Hereke Kalesi, üniversite ve İlimtepe Kültür Merkezi gibi büyük projelerdeki son durum ile Ağadere Göleti, gençlik merkezi ve yeni kompleksler için de görüş alışverişinde bulunuldu. Özellikle bakanlık onayı sonrası Ağadere Göleti'ni de içine alan vadide yapılacak olan proje için start verilmesi kararlaştırıldı.

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