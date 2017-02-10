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Körfez’de Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

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Körfez’de Şehitler İçin Mevlit Okutuldu
Şehitler için düzenlenen programa katılan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran Kur'an-ı Kerim okuyarak birlik mesajları verdi.

Şehitler için düzenlenen programa katılan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran Kur'an-ı Kerim okuyarak birlik mesajları verdi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, MHP Körfez İlçe Teşkilatı'nın şehitler için düzenlediği mevlit programına katıldı. Programa Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran dışında MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar da katıldı. İlçe teşkilatında gerçekleştirilen ve Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın da Kur'an-ı Kerim okuduğu mevlid sonrası şehitlerimiz için dualar edildi. Başkan İsmail Baran, "Şehitlik, büyük bir derece, yüksek bir makamdır. Şehitlik ahrette peygamberlikten sonra en yüce makamdır. Bu makam ve mertebe herkese nasip olmaz" ifadelerini kullandı.

Şehitlerin isimlerini de ilçedeki projeler ile yaşattıklarını belirten Başkan Baran, "Onlar bizler için önemli. Bu vatan için hiç düşünmeden canlarını verdiler. Şahadete ulaşan şehitlerimiz için ne yapılsa az" ifadelerini kullandı.

Okunan Kur'an ve yapılan dua sonrasında vatandaşlara helva dağıtıldı.

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