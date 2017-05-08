  • BIST 94.141
  • Altın 141,157
  • Dolar 3,5618
  • Euro 3,8968
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 20 °C

"Körfez’deki Kirlilik Değil Mevsimsel Değişiklik"

» »
"Körfez’deki Kirlilik Değil Mevsimsel Değişiklik"
Körfez Belediyesi, son günlerde vatandaşların yoğun şikayette bulunduğu İzmit-Körfez'indeki deniz yüzeyinde görünen sarı tabakanın kirlilik değil,...

Körfez Belediyesi, son günlerde vatandaşların yoğun şikayette bulunduğu İzmit-Körfez'indeki deniz yüzeyinde görünen sarı tabakanın kirlilik değil, mevsimsel geçişlerde yaşanan doğa olaylarından kaynaklandığını açıkladı.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Körfez ve Kocaeli sahillerinde her yıl genellikle bu aylarda denizde ortaya çıkan ve çevreye duyarlı vatandaşlarımızın ilgisini çeken, şikayetine konu olan sahillerimizdeki turuncu renkli tabaka oluşmasının nedeni mevsimsel geçişlerde yaşanan doğa olaylarından kaynaklanmaktadır. Besin elementleri yönünden zengin ve sıcaklığın fazla olduğu ortamlarda ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında bir ya da birkaç fitoplankton (mikroorganizma) türünün aşırı çoğalması sonucu denizde oluşan doğal bir olaydır. Yoksa sanayi tesislerinden veya gemilerden anlık bir kirliliğin denize verilmesi gibi bir olay değildir. Yani oluşan tabaka bir kirli su tabakası değil, bir mikroorganizma tabakasıdır. Bu tabakanın oluşmasında Körfezimize daha önce arıtılmadan verilen azot ve fosfor içeren atık suların bir miktar etkisi olabilir. Bunun sonucunda denizde var olan mikroorganizmalar uygun sıcaklık, azot ve fosfor gibi elementleri yeterli miktarda bulduklarında aşırı çoğalmakta ve kırmızı veya turuncu renkte bir tabaka oluşmaktadırlar."

"Bilindiği gibi Körfezimizdeki bu durum sebebiyle sahillerimizde yosun oluşumu da sürekli olmaktadır. İzmit Körfezi ve Marmara Denizi ile diğer denizlerimizin farklı kesimlerinde de bu olay gözlenmektedir. Körfezimizin kapalı bir havza olması ve akıntının çok az olması sebebiyle doğal arıtımının çok zaman aldığı bir gerçektir. Bu sebeple Körfezimizin kendini yenileyebilmesi ve bu renk tabakalarının oluşmaması için Körfezimize hiçbir kirletici unsurun verilmemesi ve denizin doğal arıtım sürecinin beklenilmesi gerekmektedir. Fitoplankton (mikroorganizma) türünün aşırı çoğalması sonucu deniz yüzeyinde sarı bir tabaka oluşmuş, bu da kirlilik gibi görünmüştür. Herhangi gemi veya deniz aracından kaynaklanan bir durum söz konusu değildir."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çevreci Yatırımların Meyvesi Toplanıyor08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:39
  • Ilıcalı’dan İha’ya Ziyaret08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:39
  • Esogü Mezunları “Mezunlar Pilavı 2017”de Bir Araya Geldi08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:34
  • Bando Ve Ciğer Festivali Başlıyor08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:34
  • Körfezli Tekvandocular Madalyalarla Gururlandırdılar08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:34
  • Eğitim Bir-sen Anneleri Unutmadı08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:34
  • Hakkari Evi Kente Renk Katıyor08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:34
  • Trafik Cezasına Sevinen Adama Plaket08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:34
  • Üniversiteli Gençlerden Magiad’a Teşekkür08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:34
  • Ktü’de Radyoloji Eğitim Semineri Düzenlendi08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti