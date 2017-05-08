"Körfez’deki Kirlilik Değil Mevsimsel Değişiklik"

Körfez Belediyesi, son günlerde vatandaşların yoğun şikayette bulunduğu İzmit-Körfez'indeki deniz yüzeyinde görünen sarı tabakanın kirlilik değil,...

Körfez Belediyesi, son günlerde vatandaşların yoğun şikayette bulunduğu İzmit-Körfez'indeki deniz yüzeyinde görünen sarı tabakanın kirlilik değil, mevsimsel geçişlerde yaşanan doğa olaylarından kaynaklandığını açıkladı.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Körfez ve Kocaeli sahillerinde her yıl genellikle bu aylarda denizde ortaya çıkan ve çevreye duyarlı vatandaşlarımızın ilgisini çeken, şikayetine konu olan sahillerimizdeki turuncu renkli tabaka oluşmasının nedeni mevsimsel geçişlerde yaşanan doğa olaylarından kaynaklanmaktadır. Besin elementleri yönünden zengin ve sıcaklığın fazla olduğu ortamlarda ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında bir ya da birkaç fitoplankton (mikroorganizma) türünün aşırı çoğalması sonucu denizde oluşan doğal bir olaydır. Yoksa sanayi tesislerinden veya gemilerden anlık bir kirliliğin denize verilmesi gibi bir olay değildir. Yani oluşan tabaka bir kirli su tabakası değil, bir mikroorganizma tabakasıdır. Bu tabakanın oluşmasında Körfezimize daha önce arıtılmadan verilen azot ve fosfor içeren atık suların bir miktar etkisi olabilir. Bunun sonucunda denizde var olan mikroorganizmalar uygun sıcaklık, azot ve fosfor gibi elementleri yeterli miktarda bulduklarında aşırı çoğalmakta ve kırmızı veya turuncu renkte bir tabaka oluşmaktadırlar."

"Bilindiği gibi Körfezimizdeki bu durum sebebiyle sahillerimizde yosun oluşumu da sürekli olmaktadır. İzmit Körfezi ve Marmara Denizi ile diğer denizlerimizin farklı kesimlerinde de bu olay gözlenmektedir. Körfezimizin kapalı bir havza olması ve akıntının çok az olması sebebiyle doğal arıtımının çok zaman aldığı bir gerçektir. Bu sebeple Körfezimizin kendini yenileyebilmesi ve bu renk tabakalarının oluşmaması için Körfezimize hiçbir kirletici unsurun verilmemesi ve denizin doğal arıtım sürecinin beklenilmesi gerekmektedir. Fitoplankton (mikroorganizma) türünün aşırı çoğalması sonucu deniz yüzeyinde sarı bir tabaka oluşmuş, bu da kirlilik gibi görünmüştür. Herhangi gemi veya deniz aracından kaynaklanan bir durum söz konusu değildir."