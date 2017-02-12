Körfez’in Altyapısına 100 Milyon Tl

Körfez genelinde bu yıl yapılacak alt yapı çalışmaları için 100 milyon liralık yatırım planlandı.

Körfez genelinde bu yıl yapılacak alt yapı çalışmaları için 100 milyon liralık yatırım planlandı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İSU'nun 2017-2018 yılında Körfez için planladığı 100 milyon liralık yatırımlar hakkında İSU Körfez Şube Müdürü Muharrem Bektaş ile makamında bir araya geldi. Ziyarette konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Her şey Körfez'in daha güzel ve yaşanabilir bir kent olması için. Kent için belki de yapılması çok zor olan, çok büyük cesaret isteyen yatırımların başında alt yapı gelir. Bizler ilçemizin geleceğini yaptığımız yatırımlar ile garanti altına alıyoruz" ifadelerini kullandı.